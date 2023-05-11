Вирвали навіть розетки: окупанти пограбували лікарню на Херсонщині

З медзакладу окупованої Голої Пристані окупанти вивозять меблі, обладнання та техніку

Російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні. У тимчасово захопленій Голій Пристані окупанти грабують лікарню, вивозячи з неї усі меблі та техніку. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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З медзакладу вивозять все: меблі, обладнання та техніку.

«Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін», – повідомив Прокудін.

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До слова, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни займаються мародерством закладів освіти. Окупанти пограбували низку шкіл і дитсадків. Так вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.

Нагадаємо, що рашисти тікають з окупованих територій і вивозять награбоване вантажівками. Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів. Окупанти везуть награбоване у напрямку Криму.

прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління Росгвардії Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час тимчасового захоплення Херсона. Організатор катівні особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.

У захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 року утримували та піддавали тортурам більш як 200 людей. 160 із них звернулися до органів правопорядку. Робота зі встановлення інших потерпілих триває.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.