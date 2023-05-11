Окупанти обстріляли освітній заклад у Херсоні

Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав

Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа

Російські загарбники сьогодні вчергове атакували Херсон. Окупанти з артилерії обстріляли освітній заклад міста. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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«Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині.

Нагадаємо, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.