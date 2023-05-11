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ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Українські захисники завдали потужних ударів по окупантах
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 травня

Триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 травня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Обстріляв населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Дудчани, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Берегове, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили п’ять ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

«Евакуація» на окупованих територіях

Впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація «евакуювала» близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Бахмут

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