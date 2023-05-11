Окупанти вдарили по Торецьку: є поранені (фото)
Внаслідок удару по прибудинковій території постраждали шестеро людей
Російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі – відомо про шестеро людей», – йдеться в повідомленні.
Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксовано 65 вибухів і 11 обстрілів за добу.
До слова, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
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