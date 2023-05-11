Окупанти вдарили по Торецьку: є поранені (фото)

Наслідки ракетної атаки на Торецьк на Донеччині

Внаслідок удару по прибудинковій території постраждали шестеро людей

Російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі – відомо про шестеро людей», – йдеться в повідомленні.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксовано 65 вибухів і 11 обстрілів за добу.

До слова, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.