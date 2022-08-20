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Обстріл Вознесенська: є важкі поранені (фоторепортаж)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Обстріл Вознесенська: є важкі поранені (фоторепортаж)
Кількість постраждалих у Вознесенську сягає десяти, четверо дітей перебувають у важкому стані
фото: Telegram Віталія Кіма

Постраждали багатоповерховий та приватні житлові будинки

Внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, четверо із дев’яти постраждалих – неповнолітні. Усі діти з важкими пораненнями, одна дитина уже на операційному столі, лікарі борються за її життя.

Імовірно, поранені перебували у багатоквартирному поєдинку, який найбільше постраждав під час обстрілу. Крім багатоповерхівки, були частково зруйновані приватні обійстя.

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Нагадаємо, у багатоповерховому будинку, куди сьогодні, 20 серпня, вдень влучила ракета, був знесений один поверх.

Додамо, що у ніч на 20 серпня пролунали вибухи у самому Миколаєві.

Теги: війна Миколаїв Віталій Кім обстріл

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