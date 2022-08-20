Обстріл Вознесенська: є важкі поранені (фоторепортаж)
Постраждали багатоповерховий та приватні житлові будинки
Внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, четверо із дев’яти постраждалих – неповнолітні. Усі діти з важкими пораненнями, одна дитина уже на операційному столі, лікарі борються за її життя.
Імовірно, поранені перебували у багатоквартирному поєдинку, який найбільше постраждав під час обстрілу. Крім багатоповерхівки, були частково зруйновані приватні обійстя.
Нагадаємо, у багатоповерховому будинку, куди сьогодні, 20 серпня, вдень влучила ракета, був знесений один поверх.
Додамо, що у ніч на 20 серпня пролунали вибухи у самому Миколаєві.
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