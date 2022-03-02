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    Події в Україні

    У Вознесенську підірвали два мости, щоб зупинити війська РФ

    Колона техніки РФ наближається до Вознесенська - У Вознесенську підірвали два мости, щоб зупинити війська РФ
    Колона техніки РФ наближається до Вознесенська

    Окупанти обстрілюють Вознесенськ з танків

    У Вознесенську на Миколаївщині довелося підірвати два мости, щоб зупинити наступ російських окупантів. Про це розповів «Суспільному» міський голова Євген Величко.

    «Нам довелось підірвати два мости – залізничний через Південний Буг та транспортний на трасі з Миколаєва», – повідомив він.

    За словами мера міста, станом на 19:00 район Болгарка повністю відсічений, відключений від газу, водопостачання, водовідведення та електрики. «Підстанцію на 35 кВт пошкоджено, вимушені були відключити газ. Кількість постраждалих ще вилічуємо», – сказав Величко.

    «Місто обстрілюють з танків, багато танків, ще колона йде до нас. Вони розсіялися по всьому мікрорайону Болгарка. Через міст вони не перейшли. Над виконкомом прапор український», – повідомив мер Вознесенська.

    Нагадаємо, на Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаїв.

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    Теги: Росія окупанти війна Миколаївщина #stoprussia
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    У Вознесенську підірвали два мости, щоб зупинити війська РФ