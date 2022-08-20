У Миколаєві пролунали потужні вибихи

У Миколаєві повідомили про вибухи

У місті оголошено повітряну тривогу

У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Наразі у Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Додамо, вночі прогриміли вибухи у Харкові. Пізніше майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву.

Після вибухів у місті перестали працювати лінії 101 та 112.

Також 19 серпня російські окупанти вночі обстріляли центр Нікополя. Ворог застосував ствольну артилерію.