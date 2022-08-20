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У Миколаєві пролунали потужні вибихи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали потужні вибихи
У Миколаєві повідомили про вибухи
фото ілюстративне

У місті оголошено повітряну тривогу

У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. 

Наразі у Миколаївській області оголошено повітряну тривогу. 

Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Додамо, вночі прогриміли вибухи у Харкові. Пізніше майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо,  вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву

Після вибухів у місті перестали працювати лінії 101 та 112. 

Також 19 серпня російські окупанти вночі обстріляли центр Нікополя. Ворог застосував ствольну артилерію.

Теги: Миколаїв вибух

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