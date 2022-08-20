На Миколаївщині прогриміли потужні вибухи (фото, відео)

Над місцем вибуху у Вознесенську підіймається стовп диму

Окупанти поцілили у житловий будинок у Вознесенську

У суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та видання Миколаївщини.

У Вознесенському районі оголошено повітряну тривогу, мешканців просять залишатися в укриттях.

Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені. Про їх кількість та стан поки що нічого не відомо.

Військова комендатура Миколаївської області повідомляє, що російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Вознесенську і знесла один поверх.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня пролунали вибухи в Миколаєві.

Також цієї ночі росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова.

Вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети.