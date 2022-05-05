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    Події в Україні

    Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)

    Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення - Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)
    Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення
    фото: Віктор Микита

    Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи

    Росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    «Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей», зазначив він.

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    Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)
    Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)
    Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)
    фото: Віктор Микита

    Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.

    За його словами, такі ж уламки пошкодили будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.

    «Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами», наголосив голова ОВА.

    Як відомо, 3 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Зазначається, що через влучання сталося загорання інфраструктурного об’єкту, а уламками пошкоджено будівлі в радіусі 500 м, у приміщеннях вибиті вікна та нанесені інші матеріальні збитки. В прокуратурі повідомляють, що розмір збитків встановлюється.

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    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)