Стало відомо, якими ракетами обстріляли Закарпаття (фото)

Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення

Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи

Росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей», – зазначив він.

Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.

За його словами, такі ж уламки пошкодили будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.

«Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами», – наголосив голова ОВА.

Як відомо, 3 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Зазначається, що через влучання сталося загорання інфраструктурного об’єкту, а уламками пошкоджено будівлі в радіусі 500 м, у приміщеннях вибиті вікна та нанесені інші матеріальні збитки. В прокуратурі повідомляють, що розмір збитків встановлюється.