Міністерство оборони пояснило, як довго триватиме війна

Українські війська упевнені в своїх силах, але Росія теж не збирається зупинятися

Окупанти готуються воювати на території України ще довго. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в інтерв’ю НВ.

За словами заступниці Резнікова, Росія готувалася до серйозної війни, тож вона не збирається зупинятися і буде продовжувати бойові дії.

«Це зрозуміло і по переговорному процесу, і по тому, як вони обстрілюють мирні українські міста без жодної військової доцільності», – зазначила Маляр.

Вона упевнена, що окупанти планують воювати довго, відступати від своєї мети не збираються. Тому українці не повинні налаштовуватися на швидку перемогу над агресором.

«Зараз нам постачають гарне озброєння наші західні партнери, але і цей процес має свою інерцію, все не стається в один момент», – пояснила чиновниця.

Саме тому, за словами Маляр, Міністерство оборони обережно подає інформацію та стримано прогнозує майбутнє російсько-української війни. «Ми зараз всю інформацію, що стосується війни, узгоджуємо з Генштабом, зараз будь-яка інформація є частиною військової операції, ми нею теж воюємо. Саме Генштаб в прогнозах стриманий, бо йде гаряча фаза війни», – пояснила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони запевнила, що українські військові упевнені у своїх силах, але однозначний прогноз під час активних бойових дій – некоректно.

Нагадаємо, що Міністерство оборони закликало українських блогерів стриманіше коментувати події на війні, аби не провокувати загострення на фронті.

Так, Ганна Маляр зазначала, що після посту одного із відомих блогерів про звільнення Руської Лозової окупанти активізувався в районі цього населеного пункту, почалося загострення, і українські війська втратили у Руській Лозовій, де ще не встигли закріпитися, як мінімум одного солдата, а також більше десяти військовослужбовців були поранені.

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