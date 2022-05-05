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    Події в Україні

    Які потяги затримуються через обстріл залізниці (оновлений перелік)

    В Україні потяги затримуються через ворожий обстріл залізниці - Які потяги затримуються через обстріл залізниці (оновлений перелік)
    В Україні потяги затримуються через ворожий обстріл залізниці
    фото з відкритих джерел

    У дорозі затримуються кілька десятків потягів

    «Укрзалізниця» оновила інформацію щодо затримок пасажирських поїздів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.

    Так, станом на 7 годину ранку 5 травня, затримуються такі рейси:

    • №150 Чернівці – Полтава (+11:13 год);
    • №60 Чоп – Київ (+10:22 год);
    • №25 Рахів – Одеса (+9:42 год);
    • №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+9:41);
    • №120 Львів – Запоріжжя (+9:32 год);
    • №1 Івано-Франківськ – Харків (+8:41);
    • №232 Львів – Дніпро (+7:22 год);
    • №42 Львів – Дніпро (+7:14 год);
    • №45 Ужгород – Лозова (+6:51 год);
    • №749 Київ – Івано-Франківськ (+6:48 год);
    • №37 Ужгород – Одеса (+5:55 год);
    • №56 Рахів – Київ (+5:37 год);
    • №145 Львів – Ужгород (+5:33 год);
    • №12 Львів – Одеса (+5:30 год);
    • №86 Львів – Запоріжжя (+4:57 год);
    • №30 Ужгород – Київ (+4:49 год);
    • №96 Рахів – Київ (+4:42 год);
    • №43 Івано-Франківськ – Київ (+4:40 год);
    • №13 Київ – Солотвино (+3:59 год);
    • №50 Трускавець – Київ (+3:42 год);
    • №8 Чернівці – Київ (+3:38 год);
    • №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (+3:36 год);
    • №14 Солотвино – Київ (+3:14 год);
    • №4 Запоріжжя – Львів (+3:10 год);
    • №18 Львів – Харків (+3:07 год);
    • №82 Ужгород – Київ (+3 год);
    • №8 Одеса – Харків (+2:21 год);
    • №92 Харків – Одеса (+2:13 год);
    • №7 Київ – Чернівці (+2:08 год);
    • №49 Київ – Трускавець (+1:57 год);
    • №54 Одеса – Дніпро (+1:56 год);
    • №87 Запоріжжя – Ковель (+1:49 год);
    • №85 Запоріжжя – Львів (+1:45 год);
    • №58 Ворохта – Київ (+1:30 год);
    • №38 Запоріжжя – Львів (+1:27 год);
    • №21 Харків – Трускавець (+1:20 год);
    • №11 Одеса – Львів (+1:19 год);
    • №81 Київ – Ужгород (+1:17 год);
    • №38 Одеса – Ужгород (+1:16 год);
    • №106 Одеса – Київ (+1:14 год);
    • №129 Кременчук – Івано-Франківськ (+1:12 год);
    • №105 Київ – Одеса (1:10 год);
    • №710 Львів – Дарниця (+5 год);
    • №705 Київ – Перемишль (+1 год);
    • №716 Перемишль – Київ (+4 год);
    • №774 Львів – Дарниця (+4 год).

    Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    Які потяги затримуються через обстріл залізниці (оновлений перелік)