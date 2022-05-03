  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття

    Закарпаття зазнає ракетного удару уперше від початку повномасштабної війни - Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття
    Закарпаття зазнає ракетного удару уперше від початку повномасштабної війни
    фото з відкритих джерел

    Ракета влучила в об’єкт у гірському районі області

    Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    «Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв.Просимо Всіх не знімати відео та фото на місці подій», – ідеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

    Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста

    «Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.

    Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Андрій Садовий мер Україна ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття