Закарпаття зазнає ракетного удару уперше від початку повномасштабної війни

Ракета влучила в об’єкт у гірському районі області

Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв.Просимо Всіх не знімати відео та фото на місці подій», – ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста

«Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.

Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.