Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття
Ракета влучила в об’єкт у гірському районі області
Росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.
«Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв.Просимо Всіх не знімати відео та фото на місці подій», – ідеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.
Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста
«Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.
Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.
Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.