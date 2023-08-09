Обстріл Запоріжжя. Зеленський показав наслідки

Триває рятувальна операція

Кількість загиблих у Запоріжжі збільшилася до трьох. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував відео наслідків.

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«Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам», – йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

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Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події.

До слова, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.