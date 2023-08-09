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Обстріл Запоріжжя. Зеленський показав наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя. Зеленський показав наслідки
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
фото: скрін із відео

Триває рятувальна операція

Кількість загиблих у Запоріжжі збільшилася до трьох. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував відео наслідків.

«Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам», – йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події.

До слова, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Запоріжжя війна окупанти Володимир Зеленський

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