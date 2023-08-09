Окупанти обстріляли дитсадок у Херсоні: є постраждалі

Унаслідок обстрілу поранення отримав 75-річний слюсар

Російські військові обстріляли дитячий садок у Херсоні, внаслідок чого дістав поранення пенсіонер. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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За інформацією ОВА, росіяни вели вогонь з артилерії. Внаслідок обстрілу легкі поранення дістав 75-річний слюсар. Нині йому надають необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, що за добу по Херсонщині противник здійснив 66 обстрілів (365 снарядів). Ворогом влучено в райони 32 населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

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Нагадаємо, що триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті. Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.