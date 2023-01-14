Обстріл Запорізької області: рятувальники витягли трьох людей з-під завалів будинку

Від подальшої госпіталізації потерпілі відмовилися

Внаслідок російських обстрілів 14 січня міста Оріхів Запорізької області сталося руйнування приватного житлового будинку. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

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З-під завалів рятувальники дістали трьох людей.

«14 січня в місті Оріхів внаслідок обстрілів сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Під час ліквідації події рятувальники з-під завалів дістали трьох людей, які від подальшої госпіталізації відмовились», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.