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Обстріл житлового будинку в Харкові: є загиблий і поранені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл житлового будинку в Харкові: є загиблий і поранені (фото)
Рятувальники майже всю ніч локалізовували масштабну пожежу
фото: Олег Синєгубов

Унаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання

Рашисти в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, двоє поранених. Інформація уточнюється», –написав Синєгубов.

Також начальник ОВА зазначив, що близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Двоє працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовували масштабну пожежу.  «Також вчора від ракетних обстрілів Росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Двоє людей отримали поранення», – зазначив Синєгубов.

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До відома, внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. «Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу»,  – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Теги: Олег Синєгубов війна обстріл Харків

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