Нічна атака на Харків: мер повідомив про жертви

Окупанти влучили в житловий будинок у Харкові

У результаті нічного удару рашистів по Харкову в місті є загиблі та постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Обстріл житлового будинку у Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований», – написав він у Telegram.

Крім того, Терехов повідомив, що вночі було відновлено водопостачання у Харкові. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Мер міста подякував всім, хто «цієї важкої для Харкова ночі зробив усе можливе для якнайшвидшої нормалізації життя міста: гасив пожежі, відновлював електро- та водопостачання». «Ви - герої!» – заявив Терехов.

Раніше мер Харкова повідомив, що вночі під обстрілом опинився Новобаварський район. Попадання було до житлового будинку.

Нагадаємо, 11 вересня окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.