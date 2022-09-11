Удар по Харківщині: щонайменше одна людина загинула

На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка

Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи», – повідомив Синєгубов.

На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.

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Синєгубов повідомив, що енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

«Енергетики працюють та поступово відновлюють електропостачання в населених пунктах області. Зміїв, Лозова вже з електрикою. Вдається поступово відновлювати електропостачання в частині населених пунктів Харківського району. Роботи тривають», – доповів Синєгубов.

Згідно із повідомленнями в соцмережах, електрику відновлено також у Змієві, Первомайському, Валках, Краснограді, Богодухівському районі та в інших населених пунктах області.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.