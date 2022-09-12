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На Харківщині командири кинули окупантів напризволяще – The Washington Post

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Харківщині командири кинули окупантів напризволяще – The Washington Post
Видання зібрало свідчення очевидців про так зване «перегрупування» 
фото: Heidi Levine

Вороже командування забралося першим, рядові тікали самостійно 

Під час наступу ЗСУ на Харківщині росіяни користувалися будь-яким способом утекти із загарбаних земель: на вкрадених велосипедах, переодягнені у місцевих жителів, покинуті своїми підрозділами. Про це пише видання The Washington Post. 

Солдати країни-терористки, коли українська армія підійшла неподалік до них, «просто кинули гвинтівки на землю». Про це розповіли місцеві мешканці. У суботу, 10 вересня, міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відступили з району Балаклії та Ізюму в Харківській області, заявивши, що було ухвалено рішення «перегрупуватися».

За словами місцевих, половина солдатів тікала на своїх машинах у перші години наступу. Ті, хто залишився на місці, впали у відчай. Деякі мешканці чули, як вони по радіо зверталися до командирів підрозділів із проханням приїхати за ними.

«Вони казали: «Ви самі собою», – згадує мешканка Харківщини Оксана Матвієнко. – Загарбники заходили до наших домівок і забирали одяг, щоб безпілотники не побачили їх у формі. Вони забрали наші велосипеди. Двоє з них наставили пістолети на мого колишнього чоловіка, поки він не віддав їм ключі від машини». 

Тим часом очевидний крах російських військ спричинив шок у Москві. Навіть друг Кремля, очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров, який відправив своїх бойовиків в Україну, заявив, що якщо не відбудеться негайних змін у проведенні Росією вторгнення, «він буде змушений зв'язатися з керівництвом країни, щоб пояснити реальну ситуацію на місцях». 

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупанти під натиском ЗСУ тікають із Харківщини на велосипедах.

Раніше повідомлялося, що українські воїни звільнили село Гоптівка на кордоні з РФ. Крім цього, українські військові підняли український прапор ще у низці селищ на Харківщині. Селище Козача Лопань на кордоні з РФ також звільнене від російських окупантів.

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Теги: рашисти машини вихідні Харківщина втеча радіо армія окупація

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