На Харківщині командири кинули окупантів напризволяще – The Washington Post

Вороже командування забралося першим, рядові тікали самостійно

Під час наступу ЗСУ на Харківщині росіяни користувалися будь-яким способом утекти із загарбаних земель: на вкрадених велосипедах, переодягнені у місцевих жителів, покинуті своїми підрозділами. Про це пише видання The Washington Post.

Солдати країни-терористки, коли українська армія підійшла неподалік до них, «просто кинули гвинтівки на землю». Про це розповіли місцеві мешканці. У суботу, 10 вересня, міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відступили з району Балаклії та Ізюму в Харківській області, заявивши, що було ухвалено рішення «перегрупуватися».

За словами місцевих, половина солдатів тікала на своїх машинах у перші години наступу. Ті, хто залишився на місці, впали у відчай. Деякі мешканці чули, як вони по радіо зверталися до командирів підрозділів із проханням приїхати за ними.

«Вони казали: «Ви самі собою», – згадує мешканка Харківщини Оксана Матвієнко. – Загарбники заходили до наших домівок і забирали одяг, щоб безпілотники не побачили їх у формі. Вони забрали наші велосипеди. Двоє з них наставили пістолети на мого колишнього чоловіка, поки він не віддав їм ключі від машини».

Тим часом очевидний крах російських військ спричинив шок у Москві. Навіть друг Кремля, очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров, який відправив своїх бойовиків в Україну, заявив, що якщо не відбудеться негайних змін у проведенні Росією вторгнення, «він буде змушений зв'язатися з керівництвом країни, щоб пояснити реальну ситуацію на місцях».

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупанти під натиском ЗСУ тікають із Харківщини на велосипедах.