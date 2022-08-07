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Обстріли Миколаївщини: загинула одна людина, ворог б’є по промисловості

Володимир Миленко
glavcom.ua
Обстріли Миколаївщини: загинула одна людина, ворог б’є по промисловості
Рашисти обстріляли промислові підприємства на околиці Миколаєва
фото: ДСНС в Миколаївській області

Лише один район Миколаївської області пережив попередню добу відносно спокійно

Рашисти убили одну людину у Баштанському районі Миколаївщини та пошкодили об’єкти цивільної і промислової інфраструктури у регіоні. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За інформацією військового губернатора, лише у Первомайському районі області ніч та попередній день пройшли відносно спокійно. Усі інші райони та обласний центр були обстріляні окупантами.

У селищі Березнегувате Баштанського району внаслідок обстрілу загинула одна людина, п’ятьох було поранено. Ворог обстріляв там житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Натомість у самому Миколаєві рашисти з самого ранку били по промислових підприємствах на околиці міста. За попередньою інформацією, у обласному центрі обстріли завершилися без жертв та постраждалих.

Поранень зазнала одна людина у селі Новомиколаївка Миколаївського району. Також був пошкоджений один житловий будинок. Три будинки рашисти зруйнували у селі Таборівка Бузької громади Вознесенського району.

Нагадаємо, учора, 6 серпня, над Миколаївщиною захисники збили безпілотник рашистів.

А СБУ викрила двох чоловіків, які передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти регіону.

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Теги: війна Миколаївщина Миколаїв Віталій Кім

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