Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога

СБУ викрила двох чоловіків, які передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти

Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області. Про це відомство інформує на своїй сторінці у Facebook.

За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників.

У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури.

Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували.

3 фото На весь екран





З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками ФСБ, які координували його дії, та коригувальниками.

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.

Раніше Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Також повідомлено про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення Росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога