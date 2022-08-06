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Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини
Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога
фото: Служба безпеки України/Facebook

СБУ викрила двох чоловіків, які передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти

Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області. Про це відомство інформує на своїй сторінці у Facebook.

За завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з  пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників.

У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких  заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури.

Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували.

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З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками ФСБ, які координували його дії, та коригувальниками.

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.

Раніше Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Також повідомлено про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення Росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога

Теги: ФСБ СБУ

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