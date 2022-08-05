Миколаїв найближчим часом взяти нереально – Кім

Голова Миколаївської ОДА вважає евакуацію непотрібною

Очільник Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Кім переконаний, що росіяни у нинішніх умовах не здатні швидко захопити Миколаїв. Тому він вважає, що необхідності у евакуації цивільних людей із регіону зараз немає. Про це Кім сказав у інтерв’ю «Главкому».

Чиновник нагадав, що інтенсивність бойових дій на Миколаївщині значно нижча, ніж, наприклад на Донбасі.

«Давайте все ж не порівнювати історію на Донбасі і у нас. Наприклад, там на одному напрямку, де Піски, було випущено шість тисяч снарядів за день, а у нас 38 – по всій лінії. Є ж різниця? Наша лінія фронту дуже розтягнута, військові щось планують і розуміють ситуацію щодо сил росіян. Ситуація напружена, але контрольована. Тому можна говорити про відбиття можливого наступу чи наш контрнаступ, але у жодному разі не про евакуацію», – наголосив він.

На думку Кіма, ідею про необхідність вивезення цивільних з Миколаївщини зараз просуває Росія, аби посіяти паніку у регіоні. Він нагадав, що схожі інформаційно-психологічні операції, організовані Росією, уже були.

«Вважаю, що цей наратив (про необхідність евакуації – «Главком») зараз розганяє більше Росія, ніж ми. На початку війни у росіян була тактика вкидів, що на Миколаїв рухається колона з 200 танків. Вони розраховували, що ми всі злякаємося і будемо евакуюватися. І керівництво, і військові… Але ця тактика вже не працює, бо вона була зрозуміла з самого початку. Обдурити нас зараз неможливо. Тепер їм треба цю землю тільки відвойовувати, а навіть села відвоювати буде важко і це точно не робиться за один день. Я не військовий експерт, як Арестович, але розумію, що якщо вони просуваються по 200 метрів чи кілометр на день, то уявіть, скільки часу їм знадобиться, аби просунутися на 30 км. І це за кращих для них умов – якщо у них все буде працювати, а у нас ні. Їм все одно мінімум місяць до нас йти. Згадайте, скільки днів стояв Маріуполь, а у Миколаєва навіть ландшафт для оборони кращий», – сказав очільник Миколаївської ОДА.

Посадовець висловив думку, що найближчим часом захопити росіянам Миколаїв «просто нереально». Він переконаний, що Росія зараз взагалі не здатна на наступ на Півдні завдяки успішним ударам українських Збройних сил з далекобійної зброї, наданої західними партнерами.

«Можливо, у них (росіян – «Главком») є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь «перемогу». Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось. А зараз навпаки – ми потихеньку відвойовуємо Херсонську область. Як росіяни взагалі можуть наступати, коли у них горять склади, командні пункти, а генерали відмовляються переїжджати за Дніпро?» – наголосив він.

Попри переконання Кіма, що проводити обов’язкову евакуацію не потрібно, наразі триває добровільна евакуація з регіону. Влада регіону допомагає охочим виїхати до більш безпечних місць.

«Хтось виїжджає вночі, аби під обстрілами не спати, а потім повертається на роботу зранку. У нас працюють 250 одиниць комунального транспорту, люди сплачують за проїзд та їздять у своїх справах. Нема жодних проблем з транспортом, паливом, їжею чи будь-чим, щоб вивезти звідси людей. От зараз дивлюся на мапу: у нас п’ять напрямків на виїзд відкриті – хто куди хоче, туди і їде», – зазначив посадовець.

За оцінками голови Миколаївської ОДА, наразі з регіону виїхала половина його жителів.

Нагадаємо, росіяни систематично обстрілюють Миколаїв та область. Зокрема, внаслідок сьогоднішнього обіднього обстрілу Корабельного району Миколаєва пошкоджені житлові будинки, в тому числі і багатоповерхівки. Наразі відомо про 22 поранених.

Також відомо, що Миколаїв від сьогодні, 5 серпня, йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

Раніше стало відомо, що уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.