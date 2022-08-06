Нічний обстріл Миколаєва: ракета влетіла до квартири з людьми

Частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру

Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про наслідки нічного обстрілу міста.

Російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30.

«Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста. Пошкоджені житлові будинки. В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення», – розповів Сєнкевич

Наразі обстежуються пошкоджені житлові будинки.

Повітряна тривога у Миколаєві та області була оголошена о 3:27, а відбій – о 6:15.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Поранень зазнали 22 людини.

Напередодні російські війська вгатили по двох районах Миколаєва.