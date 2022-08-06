Нічний обстріл Миколаєва: ракета влетіла до квартири з людьми
Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів Миколаєва
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про наслідки нічного обстрілу міста.
Російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30.
«Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста. Пошкоджені житлові будинки. В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення», – розповів Сєнкевич
Наразі обстежуються пошкоджені житлові будинки.
Повітряна тривога у Миколаєві та області була оголошена о 3:27, а відбій – о 6:15.
Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи.
Ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Поранень зазнали 22 людини.
Напередодні російські війська вгатили по двох районах Миколаєва.
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