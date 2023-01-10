Очаків: росіяни «Кинджалами» підірвали склад мін часів Другої світової
Боєприпаси на березі колись залили бетоном та зробили могильник, щоб вони не вибухнули
Вчора, 9 січня, під час обстрілу Очакова російські окупанти влучили в склад протикорабельних мін часів Другої світової війни. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Не хотіли про це говорити, але… розповім. Там поруч із в/ч, яку обстрілювали місяцями, був склад старих-старих мін, протикорабельних, Другої світової війни», – розповів Кім.
Зазначається, що ці боєприпаси прямо на березі, у піску, колись залили бетоном та зробили могильник, щоб вони не вибухнули, бо було небезпечно.
«Мін було багато. Росіяни чогось вирішили, що там склад боєприпасів і мужньо туди стріляли довго і нудно, і вчора дорогою ракетою, наче «Кинджал», двома штуками, пробили метр бетону», – розповів голова ОВА.
Єдина проблема від такої атаки загарбників – те, що пів міста залишилося без вікон і дахів. Крім того, окупанти навели паніку в Миколаєві, бо вибух був такої сили, що його чули за багато кілометрів від епіцентру.
Внаслідок детонації мін ніхто не постраждав.
Як вмдомо, російські загарбники вчора вдень, 9 січня, обстріляли місто Очаків на Миколаївщині. За попередніми даними, дуже пошкоджено місцеву лікарню, вибито багато вікон та дверей. Відомо про 15 поранених.
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