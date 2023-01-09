Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина

Окупанти 9 січня обстріляли Очаків

В Очакові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу реактивними снарядами. На даний момент відомо про 15 поранених. Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, кількість постраждалих в Очакові зростає. Наразі вже 15 поранених», – написала вона.

Також голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що серед постраждалих дворічна дитина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кількість поранених в Очакові зросла до 15. З них одна дитина двох років», – написав він у Telegram.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники сьогодні вдень, 9 січня, обстріляли місто Очаків на Миколаївщині. За попередніми даними, дуже пошкоджено місцеву лікарню, вибито багато вікон та дверей.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.