Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
Кількість постраждалих в Очакові зростає
фото з відкритих джерел

Окупанти 9 січня обстріляли Очаків

В Очакові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу реактивними снарядами. На даний момент відомо про 15 поранених. Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в Telegram.

«На жаль, кількість постраждалих в Очакові зростає. Наразі вже 15 поранених», – написала вона.

Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина фото 1

Також голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що серед постраждалих дворічна дитина.

«Кількість поранених в Очакові зросла до 15. З них одна дитина двох років», – написав він у Telegram.

Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина фото 2

Раніше повідомлялось, що російські загарбники сьогодні вдень, 9 січня, обстріляли місто Очаків на Миколаївщині. За попередніми даними, дуже пошкоджено місцеву лікарню, вибито багато вікон та дверей.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Читайте також: Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців
Теги: війна Миколаївщина Україна росія обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переважна більшість ракет, що використовуються для обстрілів енергетичної інфраструктури – це крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555
Скільки у Росії ще залишилося ракет для обстрілів України
Вчора, 11:17
Кораблі, оснащені
Помер розробник російських «Калібрів», якими окупанти обстрілюють Україну
Сьогодні, 18:57
Наслідки обстрілів Краматорська вночі 7 січня
Обстріл Краматорська: ЗСУ спростували чергову брехню окупантів
Вчора, 19:15

Події в Україні

Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду
Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня
Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня
Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців
Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців
«Знищені» Himars щодня спалюють казарми окупантів: Міноборони висміяло брехню росіян
«Знищені» Himars щодня спалюють казарми окупантів: Міноборони висміяло брехню росіян
Велика Британія анонсувала потужну військову підтримку України
Велика Британія анонсувала потужну військову підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
30K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
24K
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
23K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
22K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
14K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення

Новини

Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Сьогодні, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту