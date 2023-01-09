Росіяни вдарили по Очакову, пошкоджена лікарня

Інформації про постраждалих наразі немає

Російські загарбники сьогодні вдень, 9 січня, обстріляли місто Очаків на Миколаївщині. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, дуже пошкоджено місцеву лікарню, вибито багато вікон та дверей. Інформації про постраждалих наразі немає.

«Обстріл Очакова, п'ять викликів 103. Пошкоджено лікарню багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає», – написав Кім.

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Крім того, за даними «Суспільного», вибухи лунають і в Херсоні, а також у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.