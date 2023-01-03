Ворог атакував акваторію Очаківської громади. Кім повідомив деталі

За добу росіяни тричі обстрілювали область

Російські загарбники завдали ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

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«Вчора, 2 січня, о 10:34, 11:18, 18:10 ворог завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає», – зазначив він.

При цьому Кім додав, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.