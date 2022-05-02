Куди подівся начальник генштабу Росії Герасимов: нові дані американських посадовців

В Ізюмі пролунав вибух у штабі окупантів: там був генерал Герасимов

В Ізюмі пролунав вибух у штабі окупантів: там був генерал Герасимов

Американці підтверджують, що Герасимов був на сході України упродовж останніх декількох днів

Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області. Однак він встиг виїхати до того, як українські військові атакували російські позиції. Про це повідомляє New York Times із посиланням на українських та американських високопоставлених посадовців.

Українські військові ввечері 30 квітня атакували школу в Ізюмі, яку росіяни використовують як військову базу. За даними посадовців, Герасимов відвідував цю базу, але встиг виїхати з Ізюма перед тим, як почалась українська атака, під час якої загинули приблизно 200 солдатів та щонайменше один генерал. Про такі втрати повідомляють українські чиновники.

Американці підтверджують, що Герасимов був на сході України упродовж останніх декількох днів, однак їм невідомо про атаку на російську базу.

Джерела журналістів, вважають, що візит російського очільника генштабу може свідчити про те, що Росія все ще не розв'язала свої проблеми з логістикою, координацією між підрозділами, та має труднощі під час наступу на Донбасі.

У неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Підтверджено велику кількість 200-х серед найвищого офіцерського складу окупантів.

Водночас деякі російські телеграм-канали повідомили, що Герасимова було поранено на території України.

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