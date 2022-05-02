Росію треба позбавити прав у Радбезі ООН – екскомандувач НАТО

Філіп Брідлав вважає, що на країну-агресорку треба чинити максимальний тиск на міжнародній арені

Потрібно ініціювати максимально жорстку блокаду впливу Росії у міжнародних організаціях

Колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО Філіп Брідлав вважає, що Російську Федерацію слід позбавити прав у Раді Безпеки ООН. Про це він заявив в ефірі телешоу The West Block.

За думкою Брідлава, західні партнери на чолі з Канадою повинні ініціювати максимально жорстку блокаду впливу Росії у міжнародних організаціях. Військовий вважає, що виключення країни-агресорки з G20 буде недостатньо.

«Нам потрібно усунути Росію зі світової арени через те, як вони ведуть цю війну. Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Але чому ні? Якщо не зараз, то коли? Якщо це спосіб змінити щось – то ганьба нам за те, що ми не спробували», – заявив екскомандувач сил НАТО.

Нагадаємо, Росія скликає засідання Ради безпеки ООН, на ньому збирається розвінчати «західні фейки про Україну». Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.

Також Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

Читайте також: