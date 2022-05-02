Розгром під Ізюмом: ЗСУ знищили командні пункти окупантів і до 200 рашистів – Арестович

Дуже постраждав один з елітних російських спецназів, який охороняв когось з дуже високопоставлених російських військових

Мінімум 30 старших офіцерів знищені на місці

Олексій Арестович заявив, що внаслідок ударів по російських командних пунктах під Ізюмом загинули до 200 осіб. Радник глави Офісу президента повідомив, що реально загиблих окупантів більше, проте підтвердили таку кількість.

Він заявив, що сумнівається, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов справді був під Ізюмом.

«Майже 200 вбитих у результаті трьох ударів по штабах. Їх реально більше, проте це те, що ми підтвердили», – розповів Арестович.

Додав, що серед них мінімум – 30 старших офіцерів. Окрім того, точно відомо, що дуже постраждав один з елітних російських спецназів, який охороняв когось з дуже високопоставлених російських військових.

«Тобто когось вони таки охороняли. Чи Герасимова (мовиться про начальник генштабу Росії – ред.) – не знаю», – заявив політик.

Також йому відомо, що на одному з пунктів точно знищили командувача командним пунктом. Тобто загинув хтось з російських старших офіцерів – це може бути як полковник, так і генерал. Все залежить від рівня пункту і наразі точнішу інформацію ще з'ясовують.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ під Ізюмом знищили командні пункти окупантів – Арестович.

Також очільник Харківщини розповів, де у області наразі «гаряче».

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