В Ізюмі пролунав вибух у штабі окупантів: там був генерал Герасимов

Підтверджено велику кількість 200-х серед найвищого офіцерського складу окупантів

У неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

«Годину тому щось дуже сильно «бахнуло» в Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів», – написав він.

Підтверджено велику кількість 200-х серед найвищого офіцерського складу окупантів.

За даними Геращенка, саме тут знаходиться ставка керівника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який особисто приїхав керувати наступом на Слов'янськ.

Разом з тим, деякі російські телеграм-канали повідомляють, що начальника генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова було поранено на території України.

Герасимов отримав осколкове поранення верхньої третини правої гомілки без перелому кістки. Уламок витягнутий, небезпеки для життя немає.

Нагадаємо, що посада Герасимова передбачає командування операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного.

Це може підтверджувати тезу про те.що Кремль за будь-якої умови хоче здобути тактичну перемогу на Донбасі до 9 травня.

Також журналісти видання висловили ще одну думку стосовно приїзду Герасимова в Україну.

«Раз особисто Герасимов прибув командувати операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, значить у Кремля провалився задум по створенню єдиної вертикалі командування силами, що ведуть війну проти України, котру мав очолювати «політичний призначенець» генерал армії та командувач Південним ВО Алєксандр Дворніков», – пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що силові структури Придністров’я перевели на «казармений стан».

Це може вказувати на те, що РФ готується відкрити «другий фронт» у війні з Україною та вдарити по Придністров'ю.