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«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Рашист каже: вони залишились майже без продовольства, у підрозділах значні втрати 
фото з відкритих джерел

Розвідка перехопила розмову загарбника: судячи зі слів, ситуація в армії країни-терористки невесела 

Російський загарбник розповідає, що Збройні сили України на Харківщині взяли його підрозділ в кільце, а у самих окупантів не залишається «ні води, ані їжі». Перехоплення розмови 30 серпня опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

На питання, чи буде командування загарбників виводити підлеглих з оточення, окупант відповідає: «Бл*ть. Намагаються. У нас нічого не залишилось вже, ні води, ні їжі, бл*ть. Практично зв'язку вже немає».

Також окупант підтверджує, що ЗСУ знищили російську 7-му роту: «Так, взагалі тут нікого не залишилось, по-моєму. От, я сьогодні теж хлопчинка дзвонив, він там з кимось говорив, каже: «7-му роту розх*ярили і медиків розх*ярили, комбат з*бався». 

Нагадаємо, останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

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Теги: ЗСУ Харківщина наступ

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