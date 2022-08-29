Обов'язкова евакуація на Харківщині: список громад, яким треба готуватися

Харківська ОВА обіцяє забезпечити евакуйованих транспортом та тимчасовим житлом

У Харківській області готуються до обов'язкової евакуації у трьох громадах, якщо в цьому буде необхідність. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«На сьогодні в регіоні відпрацьовують план евакуації на випадок, якщо в цьому буде необхідність, із трьох громад Харківської області – Золочівської, Дергачівської та Чугуївської», – заявив очільник Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, підготовка до можливої евакуації відбувається в абсолютно плановому режимі, а у разі такої необхідності, жителів забезпечать транспортом і тимчасовим житлом.

Сам процес евакуації може початися, якщо у цих громадах будуть проходити бойові дії, або буде ризик окупації, або ж є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й у помешканнях не буде тепла.

«Вже визначено населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківської області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно. 2 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.

Раніше секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв спростував чутки про підготовку до масової евакуації жителів міста. За його словами, днями розпочалась інформаційна кампанія з роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Куртєв зазначив, що в умовах повномасштабної агресії Росії проти України такими знаннями має володіти кожен мешканець країни. Однак, він наголосив, що про евакуацію Запоріжжя поки не йдеться.

Також очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що наразі немає потреби в евакуації населення регіону. За словами чиновника, необхідність вивезення цивільних з Миколаївщини зараз просуває Росія, аби посіяти паніку у регіоні.

Водночас віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спрогнозувала поширення обов'язкової евакуації на низку областей, що постраждали від бойових дій.