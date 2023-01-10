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Офіс президента розповів про ситуацію на Херсонщині

Олександра Садова
glavcom.ua
Офіс президента розповів про ситуацію на Херсонщині
наслідки обстрілу одного з житлових кварталів у Херсоні
Кирило Тимошенко / Telegram

Через ворожі обстріли Херсонщини загинуло двоє людей

У вівторок, 10 січня, російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що росіяни били з мінометів та танків, реактивними системами залпового вогню.

«Відомо про влучання безпосередньо у місті Херсон. Потерпають житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки», – сказав він.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено електропідстанцію. Двоє людей загинуло.

Крім того, заступник керівника Офісу президента України розповів про ситуацію з теплом та водою в області.

За інформацією Тимошенка, до системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено 84% відсотки споживачів. Водопостачання відновлене по всьому місту.

В області ситуація складніша. Лише 25% населення має воду.

Раніше повідомляли, що у вівторок, 10 січня, російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Зазначалося, що земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. У будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

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Теги: Херсон обстріл вода війна окупанти Херсонщина

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