ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 січня

Триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 січня.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення.

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Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

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На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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Також наші воїни збили два ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Яка обстановка у ворожому таборі

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, четверо з них - з інвалідністю. Після двох днів так званої підготовки на полігоні «Восточний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 9 січня заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.