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Рашисти обстріляли Херсон запалювальними снарядами (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Херсон запалювальними снарядами (відео)
Рашисти вдарили по Херсону запалювальними снарядами
скріншот

Інформація про постраждалих не надходила

Вночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами. Про це повідомили місцеві пабліки.

Наразі немає інформації про обстріл від офіційних представників влади.

Про постраждалих та руйнування теж не повідомляється.

Зазначимо, що за даними Telegram-каналів, рашисти обстріляли Херсон і з установок «Град».

Нагадаємо, 7 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя

Також росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.

Теги: обстріл Херсон рашисти відео росіяни

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