Рашисти обстріляли Херсон запалювальними снарядами (відео)

Інформація про постраждалих не надходила

Вночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами. Про це повідомили місцеві пабліки.

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Наразі немає інформації про обстріл від офіційних представників влади.

Про постраждалих та руйнування теж не повідомляється.

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Зазначимо, що за даними Telegram-каналів, рашисти обстріляли Херсон і з установок «Град».

Нагадаємо, 7 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя.

Також росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.