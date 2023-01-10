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Ворожий снаряд залетів на подвір’я багатоповерхівки у Херсоні: фото руйнувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворожий снаряд залетів на подвір’я багатоповерхівки у Херсоні: фото руйнувань
Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху
Кирило Тимошенко / Telegram

Внаслідок обстрілу поранено місцевого мешканця

Російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілу поранено місцевого мешканця.

«Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. У будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Ворожий снаряд залетів на подвір’я багатоповерхівки у Херсоні: фото руйнувань фото 1
Ворожий снаряд залетів на подвір’я багатоповерхівки у Херсоні: фото руйнувань фото 2

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

 

Теги: росія окупанти війна Україна Херсон

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