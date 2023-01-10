Ворожий снаряд залетів на подвір’я багатоповерхівки у Херсоні: фото руйнувань

Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху

Внаслідок обстрілу поранено місцевого мешканця

Російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Внаслідок обстрілу поранено місцевого мешканця.

«Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. У будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.