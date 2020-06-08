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    Події в Україні

    Охоронець екснардепа Ляшка погрожував пістолетом під час дорожнього конфлікту (відео)

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    <p>Стіпанюк заявив, що йому нібито погрожували ножем</p> - Охоронець екснардепа Ляшка погрожував пістолетом під час дорожнього конфлікту (відео)

    Стіпанюк заявив, що йому нібито погрожували ножем

    Скріншот з відео

    Під час конфлікту двоє чоловіків розмовляють, а після Охоронець дістає пістолет, після чого відео обривається

    У Києві тілоохоронець колишнього народного депутата Олега Ляшка Євген Стіпанюк погрожував зброєю через конфлікт на дорозі. Інцидент стався 7 червня на вулиці Заболотного.

    Про це повідомила на сторінці в Facebook користувач Alise Kool.

    «Ми з моїм чоловіком рухалися на авто по вул. Заболотного, на відрізку парк «Феофанія» – «Арт Молл». Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особину, яка дуже поспішала. В результаті даний невідомий обігнав нас і різко загальмував, щоб сталася зупинка двох авто», – йдеться в повідомленні.

    На записі видно, що двоє чоловіків розмовляють, потім Стіпанюк дістає пістолет, після чого відео обривається. При цьому у співрозмовника Стіпанюка ніякої зброї в руках не видно.

    За словами жінки, яка стала очевидцем подій, після події було подано заяву в поліцію.

    Стипанюк на своїй сторінці в Facebook також прокоментував інцидент. За його словами, йому нібито погрожували ножем і обіцяли зарізати.

    «Діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров’я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чути, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував – впевнений, це теж зафіксували», – написав він.

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    Відзначимо, що на Євгена Стіпанюка вже заведено кримінальну справу через інцидент з главою парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом. Тоді Ляшко разом зі своїм охоронцем застосував фізичну силу стосовно Геруса, в результаті чого у того залишилися синці.

    «Ляшко схопив Геруса за сорочку і застосував фізичне насильство, притиснувши Геруса до стіни, в той час як Стіпанюк схопив Геруса за передпліччя, тим самим залишивши синці на поверхні грудної клітки», – йшлося в матеріалах справи.

    кримінал Олег Ляшко тілоохоронець поліція
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