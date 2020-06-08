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    Суспільство

    Представники єврейської громади України оцінили роботу МВС у протидії антисемітизму

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    <p>"Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України, а також єврейським громадам і організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму" - заява</p> - Представники єврейської громади України оцінили роботу МВС у протидії антисемітизму

    "Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України, а також єврейським громадам і організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму" - заява

    Робота МВС України вселяє впевненість в тому, що єврейська громада України має надійних захисників

    «Єврейська конфедерація України» повідомила, що Міністерство внутрішніх справ допомагає їм здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на грунті релігійної і національної нетерпимості. За кожним фактом було порушено кримінальну справу.

    «Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України, а також єврейським громадам і організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на ґрунті релігійної і національної нетерпимості. Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань», – сказано у заяві.

    Відзначається, що міністр Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков і команда міністерства «професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, і інформує про хід та результати розслідувань».

    «Однак така злагоджена робота МВС не подобається тим політичним силам в Україні, які хотіли б розхитати ситуацію в країні для здійснення своїх інтересів. І на цій хвилі прийти до влади. Заради цього вони всіляко роздмухують окремі інциденти, які могли статися і в будь-якій країні. Однак своєчасна і рішуча реакція керівництва МВС не дає їм можливості здійснити свої плани», – уточнюється в заяві.

    Також повідомляється, що робота Міністерства внутрішніх справ України вселяє впевненість в тому, що єврейська громада України має надійних захисників і прихильників еволюції громадянського суспільства на принципах миролюбності і толерантності, нетерпимості до будь-яких проявів ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі.

    «Саме завдяки ефективній діяльності міністра Арсена Авакова ми переконані в тому, що єврейська життя в Україні буде розвиватися і єврейська спадщина надійно захищена від вандалів. Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ України і бажає йому плідної роботи та подальших успіхів на благо нашої країни», – сказано в повідомленні.

    До слова, зовсім недавно, 10 травня поліція в Івано-Франківську направила главі єврейської общини Коломиї Якову Заліщікеру вимогу надати їм копію статуту, список членів громади, а також адреси цих людей і їх мобільні телефони. Персональні дані зажадав департамент, який займається боротьбою з транснаціональними і етнічними організованими угрупованнями.

    Як повідомлялося, у середу 4 березня в Миколаєві невідомі повідомили про замінування синагоги. 

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    МВС міністр Арсен Аваков громада поліція
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