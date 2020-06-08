На Закарпатті прикордонник побив 64-річного чоловіка через зауваження (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неадекват у формі відреагував агресивно та почав бити літнього чоловіка Скріншот з відео

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство

Інцидент стався сьогодні, 8 червня близько 5:00 ранку неподалік магазину у селищі Великий Березний. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як розповіли Mukachevo.net у Головному управлінні національної поліції Закарпаття, на місце прибули правоохоронці, які з’ясували, що 64-річний місцевий житель зробив зауваження 22-річному, який поводився неадекватно та порушував громадський порядок.

На слова чоловіка, останній відреагував агресивно та почав бити чоловіка.

«У ході опитування молодий чоловік чинив непокору правоохоронцям, у зв’язку з чим на нього було складено адмінпротокол за статтею 185 КУпАП. Також, за фактом незаконних дій, вчинених 22-річним стосовно потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство», – розповідають у прес-службі поліції.

Додамо, що правоохоронці спростовують інформацію про те, що це був їх працівник, але відомо, що це був прикордонник.

Як повідомлялося, 13 травня на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій у Подільському районі Києва внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

Нагадаємо, 14 травня у квартирі будинку на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва чоловік поранив ножем батька своєї співмешканки. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Читайте також: