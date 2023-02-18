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Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

За словами окупанта, операція «Возмєздіє» передбачає посилений наступ

Військова розвідка Міноборони оприлюднила розмову російського окупанта з матір’ю. Про це повідомляється у фейсбуці ГУР Міноборони.

Військовий рф спілкувався з матер’ю про стан справ та обговорював план «Возмездіє». За його словами, «ніхто нічого не знає, що, як, куди, взагалі нуль».

Військовий каже, що зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції.

«Про перемир’я буде мова йти… скоріше всього, до травня. Наче в травні все завершиться», – каже він.

За словами окупанта, операція «Возмєздіє» передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів. Однак сам він каже, що його полк несе втрати, і що росіяни воюють під наркотиками.

Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі. 

Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

Теги: росіяни наступ втрати чоловік Міноборони розвідка

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