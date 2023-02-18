Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

За словами окупанта, операція «Возмєздіє» передбачає посилений наступ

Військова розвідка Міноборони оприлюднила розмову російського окупанта з матір’ю. Про це повідомляється у фейсбуці ГУР Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовий рф спілкувався з матер’ю про стан справ та обговорював план «Возмездіє». За його словами, «ніхто нічого не знає, що, як, куди, взагалі нуль».

Військовий каже, що зі штабу повідомили, що відпустки почнуться у квітні, при цьому говорячи, що російські війська сильно йдуть вперед й зміщують українські позиції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про перемир’я буде мова йти… скоріше всього, до травня. Наче в травні все завершиться», – каже він.

За словами окупанта, операція «Возмєздіє» передбачає посилений наступ: 600 чоловік, декілька загонів. Однак сам він каже, що його полк несе втрати, і що росіяни воюють під наркотиками.

Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.