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Генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі
Сил на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу на цей час
фото з відкритих джерел

Українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон

 

Ворожих сил, що наразі перебувають на території Білорусі, недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключно, що ситуація може змінитися. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», – розповів він.

За його словами, українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

«Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», – додав Наєв.

Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.

Раніше Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін. 

16 лютого Лукашенко заявив, що має намір обговорити з російським колегою питання безпеки та оборони. Він також припустив, що може бути обговорено питання щодо регіонального угруповання військ (РГВ) двох країн.

Сам білоруський лідер повідомив, що в рамках договору про РГВ Союзної держави в Білорусії проходять підготовку до 15 тисяч російських військових.

Також президент Зеленський  дав інтерв'ю ВВС і висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами. 

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Теги: росія Сергій Наєв кордон

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