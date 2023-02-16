Росіяни специфічним способом підтримали армію (відео)

У Росії провели акцію, щоб показати «наскільки російський народ сильний духом»

Доки в Україні плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки, у російському Благовіщенську 145 осіб облилися холодною водою на знак підтримки солдатів російської армії.

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Масове обливання пройшло в рамках патріотичної акції, присвяченої військовослужбовцям на одній із центральних площ міста. Окрім городян участь взяли депутати, міністр спорту області, працівники МНС та курсанти місцевого військового навчального закладу.

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За словами депутата Приамур'я Надії Багрової, акція була покликана показати, «наскільки російський народ сильний духом».

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«Нам не страшні ні вітер, ні мороз, ні холодна вода. Ми сьогодні підтримуємо хлопців, які здійснюють подвиг в ім'я нашої Вітчизни. Сьогодні вони борються за наше світле майбутнє. А ми підтримаємо їх своїм подвигом обливання холодною водою та покажемо, наскільки російський народ непереможний, наскільки ми сильні» – сказала Багрова.

Крім безпосередньо учасників обливання на площі також були помічені люди з прапорами та волонтери (безумовно, всі вони прийшли з власними знаменами).