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Росіяни специфічним способом підтримали армію (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни специфічним способом підтримали армію (відео)
У Росії обливались водою на підтримку окупантів
фото:www.teleport2001.ru

У Росії провели акцію, щоб показати «наскільки російський народ сильний духом»

Доки в Україні плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки, у  російському Благовіщенську 145 осіб облилися холодною водою на знак підтримки солдатів російської армії.

Масове обливання пройшло в рамках патріотичної акції, присвяченої військовослужбовцям на одній із центральних площ міста. Окрім городян участь взяли депутати, міністр спорту області, працівники МНС та курсанти місцевого військового навчального закладу.

За словами депутата Приамур'я Надії Багрової, акція була покликана показати, «наскільки російський народ сильний духом».

«Нам не страшні ні вітер, ні мороз, ні холодна вода. Ми сьогодні підтримуємо хлопців, які здійснюють подвиг в ім'я нашої Вітчизни. Сьогодні вони борються за наше світле майбутнє. А ми підтримаємо їх своїм подвигом обливання холодною водою та покажемо, наскільки російський народ непереможний, наскільки ми сильні» – сказала Багрова.

Крім безпосередньо учасників обливання на площі також були помічені люди з прапорами та волонтери (безумовно, всі вони прийшли з власними знаменами). 

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Теги: міністр акція вітер росіяни

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