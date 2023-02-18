Змушені будуть підкоритися Лукашенку: розвідка оцінила ризик вторгнення Білорусі

За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка

Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити білорусів до війни проти України. Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив у коментарі Британському телеканалу «ITV news».

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«Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне.

За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує», – заявив Андрій Черняк.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін.

16 лютого Лукашенко заявив, що має намір обговорити з російським колегою питання безпеки та оборони. Він також припустив, що може бути обговорено питання щодо регіонального угруповання військ (РГВ) двох країн.

Сам білоруський лідер повідомив, що в рамках договору про РГВ Союзної держави в Білорусії проходять підготовку до 15 тисяч російських військових.

Також президент Зеленський дав інтерв'ю ВВС і висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами.