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Змушені будуть підкоритися Лукашенку: розвідка оцінила ризик вторгнення Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Змушені будуть підкоритися Лукашенку: розвідка оцінила ризик вторгнення Білорусі
Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі
фото: gur.gov.ua

За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка

Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити білорусів до війни проти України. Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив у коментарі Британському телеканалу «ITV news».

«Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне.

За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує», – заявив Андрій Черняк.

Нагадаємо, раніше Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін. 

16 лютого Лукашенко заявив, що має намір обговорити з російським колегою питання безпеки та оборони. Він також припустив, що може бути обговорено питання щодо регіонального угруповання військ (РГВ) двох країн.

Сам білоруський лідер повідомив, що в рамках договору про РГВ Союзної держави в Білорусії проходять підготовку до 15 тисяч російських військових.

Також президент Зеленський  дав інтерв'ю ВВС і висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами. 

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Теги: погрози президент військові путін росія розвідка Білорусь

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