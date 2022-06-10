Окупант, який вкрав нагороди 96-річного ветерана на Київщині, отримав підозру

Ще двом росіянам оголосили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Ще двом російським окупантам оголосили про підозру за злочини проти українців

Двом російським військовим українська прокуратура оголосила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України) за вбивство мирного жителя Київщини та викрадення нагород у 96-річного ветерана. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з іншим військовим, погрожуючи застосуванням насилля, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом в голову з вогнепальної зброї.

Згодом окупант разом із співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю вони заволоділи його автомобілем.

«В іншому будинку – 96-річного ветерана другої світової війни, підозрюваний викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання. Погрожуючи зброєю, він викрав у потерпілого ордени за участь у другій світовій війні, а також державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Частину награбованого окупант причепив собі на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі», – розповіли у прокуратурі.

Другий підозрюваний – військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил РФ разом з солдатами проводив незаконні допити мирних мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Залякував та погрожував вбивством.

Нагадаємо, раніше командиру однієї з батальйонно-тактичних груп збройних сил Російської Федерації, який віддавав наказ обстрілювати машини цивільних у Харкові, повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також управління СБУ у Запорізькій області оголосило підозру командиру 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-лейтенанту Михайлу Зуську у порушенні законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).