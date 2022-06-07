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    Кримінал

    На Київщині чоловік здав окупантам учасників місцевої самооборони

    Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради в умовах воєнного стану - На Київщині чоловік здав окупантам учасників місцевої самооборони
    Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради в умовах воєнного стану
    фото: Офіс генпрокурора

    В подальшому окупанти взяли учасників самооборони у полон

    Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київської області, який здавав окупантам учасників місцевої самооборони. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що підозрюваний на початку збройної агресії РФ разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони. Після окупації населеного пункту, він повідомив російським військовослужбовцям про п'ять односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки.

    В подальшому окупанти взяли цих осіб у полон. Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їх сторону імітуючи страту. Всіх полонених тримали під вартою до звільнення села.

    «Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБУ у м. Києві та Київській області», – зазначили в Офісі.

    Раніше повідомлялося, що прикордонника з Рівненщини підозрюють в передачі інформації в Росію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії України для їх убивства.

    Раніше контррозвідники СБУ затримали російського агента, який зібрав на Черкащині фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам.

    Теги: росія окупанти прокуратура війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині чоловік здав окупантам учасників місцевої самооборони