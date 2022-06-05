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  3. На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)
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    Новини

    На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)

    За попередніми даними, чоловік загинув від вогнепального поранення в голову - На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)
    За попередніми даними, чоловік загинув від вогнепального поранення в голову
    фото: поліція Київщини

    Чоловік зник у районі, де базувалися російські окупанти

    У Київській області у лісі біля села Вишеград, де під час окупації були позиції армії Росії, знайшли тіло цивільного чоловіка. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Київщини.

    За попереднім даними, чоловіка окупанти застрелили з вогнепальної зброї в голову. Він працював будівельником неподалік від Макарова на Київщині.

    «Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого» – розповіли у поліції.

    Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

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    На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)
    На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)
    На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)
    На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)
    фото: поліція Київщини

    Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами цивільного (фото)