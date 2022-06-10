Окупанти готували референдум та видачу паспортів СРСР на Київщині – СБУ

Паспорти УРСР не друкувалися в Україні з 1990 року

СБУ виявила на поблизу Макарова на Київщині схрон з бланками паспортів зразка СРСР

Росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

«У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР –принаймні на перший час до видачі документів РФ», – розповіли у спецслужбі.



Про наміри росіян свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка рашистів на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією.

«Зокрема, виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району. Під час його огляду правоохоронці вилучили сотні незаповнених радянських паспортів. Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР», – йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли, що на знайдених бланках паспортів УРСР всі надписи виконані не тільки російською, а й українською мовою. Там наголосили, що подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. А це означає, що усі виявлені бланки були завезені з Росії на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

Нагадаємо, раніше у Бучанському районі поліція Київщини виявила та оглянула тіла трьох убитих російськими окупантами мирних осіб. Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

До війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.



