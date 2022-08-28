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Окупанти 14 годин обстрілювали Оріхове: постраждали діти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти 14 годин обстрілювали Оріхове: постраждали діти
Жінок разом з дітьми закликають евакуюватись в безпечні місця
фото ілюстративне

Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик та шестирічна дівчинка

Сьогодні російські загарбники обстріляли Оріхове на Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову. Це майже в два рази довше, ніж триває робочій день. І майже в два рази довше, ніж більшість з нас спить вночі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний.

«Читаючи цю оперативну інформацію, ніхто з нас не може змиритися з тим, що шестирічна дитина сьогодні отримала не підручники до школи, а контузію. А її маленький брат взагалі змушений розуміти, що таке війна», – зазначив Старух.

Жінок разом з дітьми закликають евакуюватись в безпечні місця. 

Нагадаємо, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Теги: росія окупанти війна

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