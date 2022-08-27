Окупанти вдарили по Нікополю двома ракетами

Окупанти випустили дві ракети «земля – повітря»

Російські окупанти завдали по Нікополю на Дніпропетровщині удару двома ракетами «земля – повітря»; пошкоджено адмінбудівлю і дві багатоповерхівки. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару. Окупанти випустили дві ракети «земля – повітря». Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території», – написав Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Також голова облради поінформував, що зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.

У Томаківській громаді сьогодні українські військові збили безпілотник росіян.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань, зазначив Лукашук.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Під обстріл потрапило смт Мала Данилівка. Ворог бив забороненими касетними припасами.

Крім цього, під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про п’ять вибухів у Миргороді.